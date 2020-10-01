Саранск, , 09:45 — REGNUM В Мордовии по итогам прокурорский проверки исполнения хозяйствующими субъектами законодательства о социальной защите инвалидов несколько учреждений и индивидуальных предпринимателей привлечены к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Так, нарушения выявлены Рузаевской районной прокуратурой в деятельности ООО «РГТС «Парус», ООО «Торговый дом «Апшерон» и ряда индивидуальных предпринимателей.

Установлено, что «при входе в здания и помещения торгующих организаций и организаций социального обслуживания на лестничном марше отсутствуют средства доступа маломобильных групп населения, а именно пандус и опорные устройства (поручни)».

Виновные лица привлечены к административной ответственности по ст. 9.13 КоАП РФ («Уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур») в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей. В суд направлены исковые заявления, обязывающие принять меры для обеспечения доступа в здания маломобильных групп населения.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на начало 2019 года общая численность инвалидов в России (по данным Росстата) составила около 12 млн человек. Среди них — 5 млн мужчин, 6,9 млн женщин и 636 тыс. детей. Хуже всего адаптированы под потребности людей с инвалидностью в России общественный транспорт (59%), жилые дома (57%), а также офисы и предприятия (53%).