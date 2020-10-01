Воронеж, , 09:42 — REGNUM Начать тотальный контроль по соблюдению масочного режима на предприятиях, в общественном транспорте и сфере торговли поручил губернатор Воронежской области Александр Гусев на заседании оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

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»От призывов мы должны перейти к более жестким действиям, побуждающим соблюдать масочный режим. Предлагаю бескомпромиссно подходить к руководителям тех предприятий, которые допускает нарушения. Прежде всего, это торговые предприятия, где руководители должны отвечать за нарушения рублем, а также транспортные предприятия», — заявил Гусев.

На 30 сентября в Воронежской области зарегистрировано 19 436 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (ПЦР+). Выздоровели 18 621 воронежец (с ПЦР+ 16 037 пациентов). 208 пациентов скончались.