Москва, , 09:52 — REGNUM Регулярные рейсы по маршруту Москва — Сеул возобновила с 1 октября компания «Аэрофлот». Самолёты будут летать раз в неделю.

Рейсы SU0250 Москва — Сеул перевозчик будет осуществлять по четвергам, обратный рейс SU0251 Сеул — Москва — по субботам.

В Южную Корею пассажиров пустят при условии, что не более чем за 48 часов до вылета они прошли медосмотр и получили заключени об отсутствии симптомов коронавирусной инфекции. По прилёту их попросят пройти тест на COVID-19 и на 14 дней поместят в карантин.

Место для проживания предоставят власти Южной Кореи, однако оплатить услугу придётся пассажиру. Стоимость составит до 150 тыс. вон ($137) в день. Прибывающие из Южной Кореи в Москву российские граждане должны будут в течение трёх дней сдать тест на коронавирус и разместить заключение медиков на портале госуслуг.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 сентября Россия возобновила регулярное авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией, приостановленное ранее из-за пандемии COVID-19.