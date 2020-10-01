Пермь, , 09:39 — REGNUM Прокуратура Пермского края после анализа ситуации с коечным фондом для пациентов с COVID-19 вынесла предостережение заместителю председателя правительства Пермского края по вопросам здравоохранения Сергею Никифорову о недопустимости нарушения закона, сообщают СМИ.

Больничная койка Дарья Драй © ИА REGNUM

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В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что с учетом значительного ежедневного прироста заболевших коронавирусной инфекцией имеющегося резерва мест в больницах может оказаться недостаточно для госпитализации.

По данным информресурсов, на 30 сентября доля свободного коечного фонда для COVID-пациентов в регионе составляет 16,9% от фактически развернутого и 23,9% от планового показателя на 28 апреля 2020 года.

Напомним, с начала пандемии в Прикамье выявлено 9827 носителей нового коронавируса. На 30 сентября в больницах лечение получали 1248 пациентов с COVID-19. Суточный показатель выявленных зараженных граждан превысил число выздоровлений за сутки: 80 против 48.