Москва, , 09:39 — REGNUM Одна из самых высоких башен в деловом центре «Москва-Сити» — «Империя» стала победителем специальной премии Proestate&Toby Awards — 2020, сообщили в Стройкомплексе.

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Небоскреб «Империя стал лучшим в номинации «офисное здание 150 — 300 тыс. кв. метров. Деловой комплекс представляет собою отдельную структуру и является уникальным примером экосистемы.

Ранее башня «Империя» была удостоена медали и диплома от американской ассоциации домовладельцев и управляющих зданиями (BOMA International).

Как сообщало ИА REGNUM, деловой комплекс «Империя» — это 60-этажный небоскрёб высотой 238,7 метра. В нем расположены офисные помещения класса А, апартаменты и общественные пространства.

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