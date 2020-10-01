Магас, , 09:39 — REGNUM В Ингушетии предусмотрят всевозможные меры безопасности перед торжествами по поводу 250-летия единения с Россией. Праздник состоится 10 октября на стадионе в городе Сунже. На нем были проведены масштабные работы по обновлению специально к юбилею.

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До этой даты на стадионе будут проведены работы по обеспечению безопасности, в том числе и из-за угрозы распространения коронавируса. Поручение об этом отдал глава республики Мамхуд-Али Калиматов, посетивший с инспекцией объект перед торжествами, сообщили 1 октября в пресс-службе руководителя региона.

«Знайте: антитеррористическая, противопожарная безопасность, а также правила профилактики коронавирусной инфекции — это первое, над чем мы работаем. Спрос будет лично с каждого ответственного», — заявил Калиматов.

Его поручение по проведению дезинфекционных работ на стадионе должно быть выполнено за три дня до праздника. Помимо этого, на территории спорткомплекса планируют установить металлоискатели и турникеты, а также регулирующие движение ограждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице Ингушетии — городе Магасе — начались работы по санитарной обработке улиц.

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