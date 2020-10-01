Омск, , 09:36 — REGNUM Несмотря на снятие ограничительных мер в некоторых населённых пунктах, ситуация по гриппу птиц в Омской области остаётся напряжённой. Об этом сообщил начальник Главного управления ветеринарии региона Владимир Плащенко.

Как сообщили ИА REGNUM 1 октября в региональном управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, с 12 августа грипп птиц зарегистрирован в 16 муниципальных районах Омской области, в 27 населённых пунктах, в ЗАО «Иртышская птицефабрика», одном КФХ, 35 ЛПХ.

При этом на сегодняшний день ограничительные мероприятия сняты в 18 населённых пунктах, в 12 районах. Работа по профилактике и ликвидации очагов птичьего гриппа продолжается. В управлении сделали вывод, что нарушений по содержанию птицы в ЛПХ становится значительно меньше. Однако остаются хозяйства, в которых выявляется большое количество нарушений по содержанию птицы. Проводятся внеплановые выездные поверки четырёх таких предприятий.

Продолжается вакцинация. В угрожаемой зоне и зоне наблюдения против гриппа привито 112,8 тыс. голов домашней птицы.

В населённых пунктах, где сняты ограничительные мероприятия, владельцам ЛПХ разрешили завозить птицу при обязательном соблюдении всех ветеринарно-санитарных норм.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка птичьего гриппа произошла в Карачаево-Черкесии.

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