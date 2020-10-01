Эк-Заказик, , 09:39 — REGNUM Уголовный суд Египта приговорил шестерых человек к смертной казни за убийство двух полицейских. Об этом сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на судебные источники.

По их данным, пятерым фигурантам дела были заочно вынесены приговоры, а один из них предстал перед судом в городе Эк-Заказик, столице провинции Эш-Шаркия.

По информации журналистов агентства, убийство двух полицейских произошло в северной провинции Эш-Шаркия в 2016 году, у них также было похищено оружие.

Нападавшие, предположительно, принадлежали к умеренному исламистскому движению «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое было объявлено незаконным после того, как президент Мухаммед Мурси, выходец этой организации, был свергнут в 2013 году.