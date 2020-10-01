Краснодар, , 09:35 — REGNUM Действие режима повышенной готовности на территории Краснодарского края продлено до 16 октября, постановление об этом подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 30 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации края.

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В регионе продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и в местах массового скопления людей. Также запрещено проведение деловых мероприятий с числом участников свыше 100 человек, действует запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с очным участием людей за исключением случаев, прописанных в постановлении. Соблюдать домашний режим рекомендуется жителям региона старше 65 лет, а также гражданам с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями.

На 30 сентября в регионе положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 13 987 жителей края, выписаны 10 519 человек, скончались 278 пациентов.