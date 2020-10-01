Екатеринбург, , 09:36 — REGNUM В первые выходные октября 2020 года в Свердловской области ощутимо похолодает. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.

В субботу, 3 октября, ожидается от + 11 до + 13 градусов по Цельсию в первую половину дня, а ближе к вечеру и в воскресенье температура опустится ниже. Ожидается, что пройдёт небольшой дождь.

До выходных в регионе будет сухо, ясно и безветренно. Ночная температура в будние дни не должна опуститься ниже + 5 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, во вторую декаду сентября 2020 года в Свердловской области выпал первый снег. Впрочем, потом в регионе потеплело.

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