Новосибирск, , 09:34 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 1 октября, за прошедшие сутки выявлено 82 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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За это же время 49 пациентов выздоровели, пятеро скончались — мужчины в возрасте 40 лет, 60 лет, 80 лет и 88 лет, и женщина, ей было 82 года.

«В отделениях реанимации находятся 56 человек, на ИВЛ — 13 пациентов», — уточняет оперштаб.

Всего в регионе выявлено 13 229 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 792 детей, 12 022 пациента выписаны, умерли 454 человека.