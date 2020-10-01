Москва, , 09:33 — REGNUM Свыше 221 тыс. человек на территории России на сегодняшний день остаются под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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"Под медицинским наблюдением в Российской Федерации (из-за подозрения на коронавирус) остаются 221 599 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет свыше 46,4 млн, из которых 384 тысячи были сделаны за истекшие 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 30 сентября под медицинским наблюдением в России находилось 219 714 человек.

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