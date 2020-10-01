Саранск, , 09:29 — REGNUM В Мордовии впервые осуществили доставку пациента в Республиканскую клиническую больницу на медицинском вертолете Ансат. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Пациентка находилась в Ардатовской районной больнице. По словам заместителя главного врача Республиканской центральной клинической больницы по анестезиологии-реаниматологии, главного реаниматолога республики Дмитрия Бычкова, у женщины возникли проблемы с сердцем, которые требовали экстренного оперативного вмешательства. В связи с чем возникла необходимость срочной ее доставки в Саранск.

По автодорогам путь из Ардатова в Саранск занял бы около двух часов в зависимости от дорожной ситуации. Вертолету же для транспортировки больной потребовалось около 30 минут. После приземления пациенту передали бригаде скорой помощи, которая доставила женщину в реанимационное отделение больницы.

Полеты санитарной авиации в республике возобновились после почти 30-летнего перерыва. Планируется, что для экстренной медицинской помощи будут доставляться пациента с инфарктами, инсультами, с тяжелыми травмами после ДТП.

ИА REGNUM, вертолёт Ансат для оказания экстренной медицинской помощи базируется в аэропорту Саранска с 26 сентября. Судно производства Казанского вертолётного завода оборудовано медицинским модулем для полетов по срочным санитарным заявкам и оказания экстренной медпомощи. Применение медицинских вертолетов позволяет снизить смертность при ДТП в 2 раза, тяжесть последствий — в 3 раза, летальный исход при острых заболеваниях — в 10 раз.

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