Нур-Султан, 1 октября 2020, 09:28 — REGNUM Лаборатории Узбекистана выявили за минувшие сутки 478 случаев заражения коронавирусом, сообщили 1 октября в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Общее число заражений коронавирусом достигло 56 997, выздоровели — 53 457 человек, или 93,8% от общего числа случаев заражения, лечение продолжают получать 3069 пациентов.
Среди регионов Узбекистана наибольшее число случаев выявлено в Ташкенте — 34 395, Ташкентской области — 10 685, Самаркандской области — 2114 и Наманганской области — 1818.
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