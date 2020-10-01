Чебоксары, , 09:32 — REGNUM В Чувашии республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн остается перепрофилированным для оказания помощи пациентам с коронавирусом или подозрением на него. Чебоксарским врачам удалось спасти 66-летнюю пациентку со 100%-ным поражением легких. Об этом сообщает республиканский минздрав.

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Женщину из отдаленного района республики госпитализировали в стационар в тяжелом состоянии. Пациентка кроме подтвержденной коронавирусной инфекцией страдала сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и морбидным ожирением. Из-за тяжести состояния ее перевели в реанимацию, где за жизнь больной боролись более одного месяца. В настоящее время женщина выписана домой.

В Чувашии по состоянию на 30 сентября инфицированы коронавирусом 8597 человек. С начала наблюдения выздоровели 7249 пациентов, 93 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом.

ИА REGNUM напоминает, жители Чувашии старше 65 лет смогут уйти в режим оплачиваемой самоизоляции. Соответствующие изменения внес в указ «Об обеспечении прав застрахованных граждан в возрасте 65 лет и старше, соблюдающих режим самоизоляции» глава республики Олег Николаев. Периодами самоизоляции могут считаться дни с 5 по 18 октября, а также с 19 октября по 1 ноября текущего года.

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