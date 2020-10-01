Москва, , 09:25 — REGNUM В поликлиниках Москвы внедряется программа, предлагающая для пациентов набор исследований в соответствии с предварительным диагнозом. Об этом 1 октября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

«Мы внедряем в работу медиков московских поликлиник инструмент системы цифровой поддержки врачей — пакетные назначения на диагностику», — заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Она пояснила, что при постановке предварительного диагноза программа назначает максимальный набор исследований, необходимых для дальнейшей диагностики. Сервис уже испытан в четырёх поликлиниках. Выяснилось, что цифровой помощник сокращает время назначения исследований в десять раз — до 15 секунд.

«Таким образом, специалист уделяет больше внимания работе непосредственно с пациентом. Для горожан это также удобно: они смогут записаться сразу на комплекс исследований по назначению врача», — сказала вице-мэр.

Ракова считает, что новый инструмент внесёт вклад в выявление заболеваний на ранних стадиях.