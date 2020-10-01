Кемерово, , 09:24 — REGNUM В Кемеровской области пациенты с коронавирусом могут покинуть стационар до полного выздоровления. Об этом во время онлайн-брифинга сегодня, 1 октября, заявила заместитель министра здравоохранения региона Елена Зеленина.

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Зеленина уточнила, что врачи стараются выписать больного в том случае, если он пошёл на поправк, и у него нет ярко выраженных осложнений.

«Если утяжеления состояния не будет… когда общее состояние позволяет проводить лечение на дому», — цитирует Vse42.ru замминистра здравоохранения, которая подчеркнула, что кузбасские медики ориентируются на коллег на Западе, где больницы стараются держать пациентов в стационаре как можно меньше.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в медицинских учреждениях Кемеровской области, по состоянию на 29 сентября, осталось всего 35 коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией.

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