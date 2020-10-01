Красноярск, , 09:29 — REGNUM Красноярский краевой суд отказал директору частной наркологической клиники Ольге Бескровной в удовлетворении апелляции на решение суда Железнодорожного района Красноярска об аресте на два месяца в связи с гибелью людей. Об этом 1 октября журналистам сообщили в пресс-службе суда.

«Сегодня краевой суд оставил решение районных коллег без изменений», — приводит слова сотрудника пресс-службы региональный портал Newslab.ru.

Напомним, по делу о поджоге в Красноярске частной наркологической клиники «Чистый город», в результате чего погибли четыре пациента, обвинения были предъявлены непосредственно поджигателю и 45-летней женщине — директору клиники. В отношении неё было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Ранее суд удовлетворил ходатайство об аресте подозреваемых на два месяца — до 15 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, жителю Красноярска, подозреваемому в поджоге частной наркологической клиники «Чистый город», предъявлено обвинение в убийстве общеопасным способом четверых человек.

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