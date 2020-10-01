Пермь, , 09:22 — REGNUM В Перми власти приняли решение о продлении работы фонтанов. Это связано с тем, что в регионе установилась хорошая погода и есть благоприятный прогноз, сообщает пресс-служба мэрии.

Закрытие сезона фонтанов отсрочили до 4 октября. Ранее планировали закрыть все городские фонтаны с 1 октября.

«Работы по отключению и консервации фонтанов с чашей уже ведутся, а с 5 октября сезон работы фонтанов завершится», — сказали в администрации.

Согласно метеопрогнозу, сухая и теплая погода в Пермском крае сохранится до 3−4 октября.

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