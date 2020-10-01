Оттава, , 09:20 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1797 и превысило 158 тысяч. Об этом 1 октября сообщает канадский минздрав.

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В результате этого суточное число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране возросло до пиковых значений, зафиксированных в Канаде в начале мая, а общее число выявленных случаев коронавируса на сегодняшний день составляет 158 758.

Также сообщается, что за это же время в Канаде зафиксировали шесть скончавшихся от COVID-19 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 9297.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали канадские провинции Квебек (74 288 заразившихся), Онтарио (51 710) и Альберта (18 062).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Канаде за сутки было выявлено около 1,7 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.