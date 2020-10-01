Пермь, , 09:11 — REGNUM В школе №93 Перми установлен новый обеззараживатель, разработчиком которого является партнер образовательного учреждения — Пермская научно-производственная приборостроительная компания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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С помощью новой установки будет системно проводиться дезинфекция всех помещений школы. Оборудование позволяет за короткий период создать высокую концентрацию дезинфицирующих средств в воздухе и вернуть уже обеззараженный воздух в помещение в зависимости от режимного варианта.

«"Стеровир» обрабатывает все поверхности, включая те, которые недоступны для уборки человеку. Можно закрыть все окна, открыть все внутренние двери и обработать школу, не поднимая «Стеровир» по этажам. Установка заполнит дезинфицирующим паром все помещения», — сказал директор школы №93 Павел Вахрушев.

Дезинфекция помещений школы будет проходить еженедельно в течение всего учебного года. Напомним, образовательные учреждения начали новый учебных год в новых условиях, с учетом текущей эпидситуации. В частности, в школах утверждено плавающее расписание уроков, разные входы-выходы для разграничения потоков школьников.