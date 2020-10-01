Новосибирск, , 09:10 — REGNUM В Новосибирской области в 88 школах выявлены случаи заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 1 октября, сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

«Мы не планируем сделать так, как сегодня обсуждался вопрос в Москве — школьников переводят с 5 октября на каникулы. Я допускаю мысль о том, что, судя по ситуации, в конце октября мы тоже пойдём на этот шаг», — цитируют министра «Все новости Новосибирской области».

Федорчук уточнил, что сейчас отправлять новосибирских школьников на каникулы не имеет смысла, так как большого прироста по COVID-19 в системе образования региона нет.

Министр пояснил, что в регионе есть малокомплектные школы, которые закрыты из-за ОРВИ, но пока не допущено ни одной вспышки COVID-19 и на сегодня нет школ, полностью переведённых на дистанционное обучение.