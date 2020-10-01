Ставрополь, , 09:16 — REGNUM Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями продлен в Ставропольском крае до 15 октября. Об этом сказано в постановлении главы региона Владимира Владимирова, которое опубликовано на краевом интернет-портале правовой информации.

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Ранее режим самоизоляции для пожилых жителей Ставрополья и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, был установлен до 1 октября. При этом режим всеобщей самоизоляции, введенный в регионе в конце марта, был снят 11 июня.

По данным на утро 1 октября, на Ставрополье зарегистрировано более 16,2 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. Выздоровели в крае свыше 11,5 тыс. носителей инфекции, 334 пациента с COVID-19 скончались.