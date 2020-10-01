Москва, , 09:06 — REGNUM В Москве ожидается до 20 градусов тепла, сообщает центр «Фобос».

Синоптики отметили, что бабье лето в столичном регионе продолжится.

«А всё благодаря очагу высокого атмосферного давления, который обеспечит москвичей и жителей Подмосковья солнечной, сухой и тёплой погодой с температурным фоном на пять-семь градусов выше климатической нормы», — пояснили в прогнозе.

В столице ожидается переменная облачность без осадков. Воздух прогреется до 20 градусов тепла, в Московской области — до 21 градуса тепла. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.