Алжир, , 09:05 — REGNUM Адвокаты в Алжире проводят общенациональную забастовку в знак протеста против «усиления политического давления на судебную систему» страны. Об этом сообщает ВВС Africa.

Двухдневная общенациональная забастовка проходит в знак солидарности с адвокатами в столице Алжира, которые начали свою собственную забастовку в воскресенье, 27 сентября.

Адвокаты выступили против произвольных арестов и попытки властей принять поправки к Конституции.

Напомним, что в феврале 2019 года в Алжире прошли массовые протесты сторонников политических реформ.