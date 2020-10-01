Ставрополь, , 09:13 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье, по данным на утро 1 октября, превысило 16,2 тыс., сообщил у себя в Instagram глава субъекта Владимир Владимиров. За минувшие сутки в крае выявили 151 носителя инфекции, что стало для региона антирекордом по суточному приросту.

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Сентябрь для Ставрополья стал худшим месяцем по ситуации с коронавирусом с начала пандемии. Если до начала осени максимальный показатель по числу выявленных за сутки носителей коронавируса в крае был зафиксирован 18 июня — 141, то в сентябре он был превышен 11 раз.

К настоящему времени на Ставрополье выздоровели более 11,5 тыс. пациентов с COVID-19. Скончались в крае 324 человека с коронавирусом, трое из них умерли накануне. Всего в сентябре в регионе зафиксировали 84 случая летального исхода.