Нур-Султан, , 08:52 — REGNUM Депутат Сената Казахстана Алтынбек Нухулы призвал открыть сельские школы с численностью от 181 до 600 учеников, сообщает 1 октября издание InformBuro.

По его словам, сельские школы могут работать в штатном режиме с соблюдением всех необходимых санитарных требований. Депутат отметил, что в сельских школах наблюдается дефицит оборудования, затрудняющий дистанционное обучение.

Сенатор добавил, что качество образования на селе ниже городского, а в условиях плохого интернета онлайн-уроки проводить очень сложно. Вместе с тем общение детей на селе безопаснее, чем в городе, считает Нухулы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 по 30 сентября в Казахстане выявили 104 случая заражения среди школьников, в том числе 33 — в дежурных классах.

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