Кемерово, 1 октября 2020, 08:45 — REGNUM В Кемеровской области медиков, работающих в «ковидариях», переводят с работы вахтовым методом с двухнедельным карантином на обычный режим работы. Об этом на брифинге сегодня, 1 октября, рассказала заместитель министра здравооохранения Елена Зеленина.

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«С учётом роста заболевания соблюдения вахтового режима работы медиков больше не возможно. Для нас это роскошь, поэтому мы переходим на обычный режим работы,цитирует «Сибдепо» Зеленину. — Это не значит, что все медработники будут ехать домой после работы обязательно — по-прежнему сохраняются общежития для врачей, где они могут оставаться в промежутках между сменам».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 1 октября, за минувшие сутки выявлено 167 новых случаев заражения коронавирусом.

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