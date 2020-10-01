Москва, , 08:41 — REGNUM Во всех взрослых поликлиниках Москвы внедряется новый инструмент системы цифровой поддержки врачей. За один прием врач выпишет пациенту направление на все необходимые исследования, сообщается на портале мэра столицы.

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Цифровой помощник при постановке предварительного диагноза предложит врачу максимально полный набор исследований, которые необходимо провести для дальнейшей диагностики.

Это позволит медикам ускорить направление пациентов на диагностику в соответствии с предварительным диагнозом. Новый цифровой сервис сокращает время на назначение диагностических исследований в 10 раз — с 2,5 минут до 15 секунд.

Как сообщало ИА REGNUM, у взрослых и детских поликлиник Москвы появится единый стиль. Интерьеры всех столичных поликлиник должны обновиться к 2023 году.

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