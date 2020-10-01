Махачкала, , 08:43 — REGNUM Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения родственнику одного из шести заключенных, сбежавших из колонии строгого режима, который был задержан по подозрению в пособничестве в совершении побега. Он арестован до 23 ноября 2020 года, сообщили ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе суда.

Напомним, ночью 22 сентября шестеро заключенных через сделанный ими подкоп сбежали из колонии, расположенной в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы. Двое из них были осуждены за убийство, остальные — по статьям о незаконном обороте наркотиков. Накануне, 30 сентября, преступников задержали на территории Калмыкии.

Ранее был задержан родственник одного из беглецов — житель Махачкалы, который, как считает следствие, помог заключенным бежать. По неофициальным данным, он закупал строительные материалы и иные вещи для сооружения тоннеля под стеной, через который им удалось покинуть колонию. На него заведено уголовное дело о пособничестве в совершении побега из места лишения свободы.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану сообщили, что в ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение.

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