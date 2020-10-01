Сухум, , 08:45 — REGNUM 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 30 сентября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 289 граждан, диагноз COVID-19 подтверждён у 71 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в Гудаутской ЦРБ размещены 138 пациентов. У 132 из них подтвержден диагноз COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 12 человек. Всего в Абхазии выявили 1458 носителей SARS-CoV-2. Из них 530 победили инфекцию, в том числе 37 за последние сутки. 11 человек с COVID-19 за время пандемии умерли.

Стоит отметить, что 71 выявленный случай заражения коронавирусом за сутки — это рекордный показатель для Абхазии. Ранее самый высокий показатель был зафиксирован 25 сентября, когда выявили 68 носителей SARS-CoV-2. Проведение 289 тестов на коронавирус за сутки — также является максимальным показателем за время пандемии.

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