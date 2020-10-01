Ижевск, , 08:40 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 1 октября выявили 110 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 113 случаев заражения. Общее число выявленных с начала пандемии заражений в регионе достигло 5476 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны три человека, всего выздоровели 3717 жителей Удмуртии. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 96 человек, один — за минувшие сутки.

За вычетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1663 человека. Из них состояние 405 человек оценивается как средней степени тяжести, 78 человек — в тяжелом состоянии. При этом 1108 зараженных пребывают в удовлетворительном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 сентября провели 373 805 исследований для выявления заражения коронавирусом. За предыдущие сутки лаборатории республики провели 3192 теста на коронавирус. Днем ранее было выполнено 2096 исследований, что стало одним из самых низких показателей в сентябре.