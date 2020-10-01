Махачкала, , 08:37 — REGNUM Заключенные, задержанные в Калмыкии после побега из колонии в пригороде Махачкалы, по предварительным данным, планировали перебраться в Казахстан и Таджикистан. Об этом заявил начальник управления уголовного розыска МВД по Дагестану Магомеднаби Адильханов, комментарий которого размещен на странице ведомства в Instagram.

Напомним, ночью 22 сентября шестеро осужденных — четверо дагестанцев и двое уроженцев Таджикистана — через подкоп сбежали из колонии строгого режима в поселке Шамхал в пригороде Махачкалы. Двое из беглецов отбывали наказание за убийство, остальные — за хранение и сбыт наркотиков. Накануне, 30 сентября, преступники были задержаны в Калмыкии.

По словам Адильханова, 23 сентября в Тарумовском районе Дагестана, в 20−25 км от границы с Калмыкией был обнаружен автомобиль ВАЗ-2109, в котором найдены генетические материалы беглецов. В тот же день был обнаружен свидетель, у которого осужденные расспрашивали, как выехать за пределы Дагестана. На следующий день появился еще один свидетель их передвижения, после чего стало ясно, в каком направлении они движутся. Задержать беглецов удалось недалеко от поселка Улан-Хол в Калмыкии в 200 метрах от железной дороги.

«Мы предполагаем, что преступники хотели выехать за пределы РФ. По нашим данным, они планировали получить поддельные документы и после Калмыкии перебраться в Казахстан и Таджикистан», — сказал Адильханов.

Он отметил, что в поиске беглецов участвовали силы МВД, ФСБ, ФСИН, Росгвардии, Следственного комитета, привлекалась даже авиация.

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