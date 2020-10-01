Лысьва, Пермский край, , 08:29 — REGNUM В Лысьве Пермского края приостановлена деятельность бизнес-центра. Причиной стали нарушения требований пожарной безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ходе проверки были выявлена угроза безопасности жизни и здоровья граждан и сохранности их имущества. Согласно выданному предписанию, юрлицо обязали до ноября 2019 года устранить нарушения. Однако предписание не исполнено.

Последовал иск в суд. Судебная инстанция отметила, что предприниматели незаконно изменили функциональное назначение здания, которое является объектом культурного наследия. Он фактически используется для торговли и предоставления услуг.