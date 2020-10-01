Москва, , 08:29 — REGNUM В России с сегодняшнего дня, 1 октября, вступают в силу новые изменения в законодательстве.

Зарплаты и социальные выплаты

С 1 октября зарплаты сотрудников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений будут проиндексированы на 3%. Аналогичное повышение ждет оклады судей и сотрудников силовых ведомств.

В тоже время пенсии, иные социальные выплаты и пособия будут перечисляться только на банковские карты национальной платежной системы «МИР». Напомним, перевод соцвыплат в платёжную систему «МИР» должен был состояться ещё 1 июля 2020 года, однако из-за эпидемиологической ситуации было принято решение о переносе сроков.

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Новый стандарт

С 1 октября в России начал действовать новый национальный стандарт на топливораздаточные колонки (ТРК) с требованиями по защите от несанкционированного доступа. Положения стандарта распространяются только на изготавливаемые и вновь вводимые топливораздаточные колонки, а не уже действующие в настоящее время.

Безмилитный европротокол

С 1 октября на всей территории России начал действовать безлимитный европротокол, но при соблюдении ряда условий. Так, с начала месяца водители, попавшие в ДТП и оформившие европротокол, смогут получить по ОСАГО до 400 тыс. рублей. Однако для этого между участниками ДТП не должно быть разногласий, должна быть выполнена фотофиксация автомобилей и их повреждений, а изображения переданы в РСА с помощью мобильного приложения «ДТП.Европротокол».Причем заполнить европротокол должны оба участника происшествия, а виновник должен представить свой экземпляр в свою страховую компанию.

Меры поддержки

С 1 октября индивидуальные предприниматели, которые закрыли бизнес после 1 марта, прекратят получать максимальный размер пособия по безработице. В пандемию в качестве поддержки им полагались выплаты в размере 12 130 рублей.

Также завершено действие отсрочки, уменьшение или освобождение от платежей по аренде недвижимости для бизнеса. Это одна из мер поддержки предпринимателей, которые власти одобрили в начале апреля из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. Льготы действовали в отношении недвижимости, принадлежащей государству, муниципалитетам и частным лицам.

Кроме того, прекращает действовать мораторий на банкротства для предприятий из наиболее пострадавших отраслей.ОСАГО

С 1 октября российские страховые компании начнут продавать полисы ОСАГО только на бланках нового образца. Они должны будут провести инвентаризацию бланков: старые уничтожить и отчитаться в РСА.

Осенний призыв

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, в России начнётся осенний призыв на военную службу. Он будет проводиться в период с 1 октября по 31 декабря. К прохождению военной службы планируется привлечь 128 тысяч граждан России в возрасте от 18 до 27 лет.

Блокировка приложений с пиратским контентом

2 октября в России вступит в силу закон о возможной блокировке мобильных приложений, содержащих контент, который нарушает авторские права. Он коснётся также агрегаторов приложений App Store, Google Play и Huawei AppGallery.

Запрет на кальяныВ октябре вступит в силу запрет на употребление в заведениях общепита кальянов и никотинсодержащей продукции.Получить стало прощеС 12 октября получение российского гражданства будет проходить по упрощенной схеме для тех иностранцев, чьи совершеннолетние дети уже имеют гражданство России.