Сеул, , 08:27 — REGNUM По случаю праздника урожая и поминовения предков Чхусок южнокорейская телерадиокомпания KBS провела опрос на тему политической ситуации в стране.

Согласно результатам опроса, проведенного с 26 по 28 сентября среди 1001 человека в возрасте старше 18 лет, 47% респондентов положительно оценили деятельность главы государства Мун Чжэ Ина, 48,6% — придерживаются противоположного мнения.

Отвечая на вопрос о предпочтительных кандидатах на пост следующего президента большая часть респондентов выбрали председателя правящей Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ёна, а также губернатора провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мёна.

На вопрос о том, можно ли считать Южную Корею справедливым государством 64% респондентов дали отрицательный ответ, противоположного мнения придерживаются лишь 32%.

При этом, 36,7% придерживаются мнения, что с приходом к власти Мун Чжэ Ина ситуация в стране улучшилась, однако 32,1% опрошенных, считают иначе.