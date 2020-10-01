Москва, , 08:20 — REGNUM Участвующие в испытаниях вакцины от COVID-19 «Спутник V» добровольцы не знают, что им вводят — вакцину или плацебо. Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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"Никто не знает, знает только компьютер, который все зашифровал. Человеку присваивается код», — сказал он.

Он уточнил, что с помощью данного кода исключается возможность введения человеку один раз вакцины, а второй раз — плацебо и наоборот. Люди узнают, что им вводили, только после завершения испытаний, добавил Гинцбург.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», несмотря на сопротивление недоброжелателей. В основе препарата — аденовирус (группа ОРВИ) человека, вызывающий небольшую простуду, с которой человечество уживается не одну сотню лет.

Ранее стало известно, что вакцина от коронавируса, разработанная в новосибирском центре «Вектор», прошла регистрацию в Федеральной службы интеллектуальной собственности (Роспатенте).

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