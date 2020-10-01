Якутск, , 08:17 — REGNUM Действие мер ограничительного характера, которые введены на территории Республики Якутия из-за коронавируса, продлены до 30 октября. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба правительства региона.

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"Ограничительные мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Якутии продлятся до 30 октября» — говорится в сообщении и уточняется, что глава региона Айсен Николаев подписал соответствующий указ.

Кроме того, добавляется, что режим самоизоляции для граждан свыше 65 лет и имеющих хронические заболевания и состояния иммуносупрессии также продлён до 30 октября включительно.

Помимо этого, указывается, что данный документ принят с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки и предложения главного государственного санитарного врача Якутии, так как в республике наблюдается рост числа выявляемых случаев заражения SARS-CoV-2, коэффициент распространенности инфекции равен 1,06.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день в Якутии в общей сложности выявлено 9380 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.