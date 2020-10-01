Ханты-Мансийск, , 08:14 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 147 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составил 141 случай.

Основные очаги заражения на 1 октября: Сургут — 33 положительных тестов; Ханты-Мансийск — 30; Урай — 17; Октябрьский район — 15; Нижневартовск — 13; Нефтеюганск — 11.

Всего с начала пандемии в Югре на 1 октября зарегистрировано 22 660 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 21 193 человека, 188 пациентов с COVID-19 скончались.

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 1 октября составляет 1,04. Наличие свободного коечного фонда в регионе с учётом запланированных к развертыванию — 48,03%.