Пенза, , 08:17 — REGNUM Новыми жертвами коронавируса за последние сутки стали два пензенца. Таким образом, на 1 октября с начала пандемии от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались 134 человека. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

Первый погибший — 63-летний мужчина. Пациент страдал хронической ишемической болезнью сердца, атеросклеротическим кардиосклерозом, синдромом слабости синусового узла, фибрилляцией предсердий, артериальной гипертензией. Причина смерти: коронавирусная инфекция, осложнение — двусторонняя сливная пневмония.

Второй — 57-летний мужчина. Пациент также имел несколько сопутствующих заболеваний: хроническая ишемическая болезнь сердца, атероскротический кардиосклероз, артериальная гипертензия, атеросклероз аорты коронарных церебральных артерий, хронический калькулезный холецистит. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложненная двусторонней сливной субтотальной пневмонией, распространенный геморрагический синдром, сепсис.

ИА REGNUM напоминает, с 1 октября на базе ГБУЗ «Клиническая больница №4» в Пензе откроется клинико-диагностическая лаборатория. Здесь также будут проводиться исследования на коронавирус.

Читайте также: Ещё одна лаборатория в Пензе будет проводить тесты на коронавирус