Самара, , 08:14 — REGNUM Пассажиров общественного транспорта начнут штрафовать в Самаре с 1 октября в случае не соблюдения ими масочного режима. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

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По сообщению пресс-службы ведомства, это решения приняли на заседании оперативного штаба Самары. Чиновники считают, что соблюдение масочного режима является необходимой мерой для недопущения распространения инфекции на фоне стабильного роста инфицирования коронавирусом.

Отмечается, что за минувшие 24 часа при проверках общественного транспорта в Самаре были высажены тридцать пассажиров, поскольку у них не было масок. За последние дни в городе в два раза увеличено количество бригад, проводящих каждый день подобные рейды в общественном транспорте.

Сообщается, что за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности для граждан штраф составляет от одной тысячи рублей до 30 тысяч рублей, а должностные лица обязаны будут заплатить от 10 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. При повторном совершении подобного правонарушения граждане должны будут заплатить от 15 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, а должностные лица — от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по данным на 30 сентября в регионе выявлено 11 772 случаев заражения коронавирусом. При этом 9160 человек справились с этой инфекцией.

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