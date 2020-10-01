Канберра, , 08:35 — REGNUM Министерство иностранных дел Австралии случайно разослало около одной тысячи личных адресов электронной почты граждан, которые из-за пандемии испытывают трудности с возвращением на родину. Об этом говорится в заявлении МИД страны, 1 октября опубликованном на странице ведомства в социальной сети Twitter.

«Мы приносим извинения за непреднамеренное раскрытие адресов электронной почты австралийцев, которым мы пытаемся помочь вернуться домой. Никакая другая личная информация не разглашалась», — говорится в тексте заявления.

По словам чиновников, они прилагают все усилия для того, чтобы «доставить наших граждан домой».

Ранее стало известно, что из-за ошибки при рассылке писем гражданам страны, застрявшим за границей, помимо адреса конкретных получателей в письме оказались адреса всех, кто обратился в МИД за помощью в возвращении на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывшему руководителю службы безопасности американской компании Uber Джозефу Салливану было предъявлено обвинение в сокрытии масштабной утечки личных данных клиентов, произошедшей в 2016 году.

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