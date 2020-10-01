Оренбург, , 07:51 — REGNUM В Оренбурге с 27 ноября по 6 декабря на территории СКК «Оренбуржье» пройдет чемпионат России по боксу среди мужчин. По его итогам будет сформирована сборная страны для участия в Олимпиаде в Токио летом 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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«Для всего спортивного сообщества решение провести чемпионат в нашем регионе стало прекрасной новостью. Сейчас наша задача — организовать один из самых запоминающихся турниров в истории оренбургского спорта», — сказал губернатор Денис Паслер.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв отметил уверенную заявку региона на проведение чемпионата и хорошие условия.

Перед минспорта Оренбургской области поставлена задача — сделать так, чтобы проведение чемпионата стало событием для жителей Оренбурга, но и других муниципальных образований, где активно занимаются боксом. В районах организуют тематические встречи и мероприятия.

Отдельным пунктом в подготовке и проведении масштабного спортивного мероприятия указана эпидемиологическая безопасность. Все, кто будет задействован в проведении чемпионата, включая технических специалистов, пройдут обследование на коронавирус. Перед началом чемпионата Роспотребнадзор проверит места проживания участников и транспорт, задействованный в проведении турнира.

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