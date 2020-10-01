Гонконг, Китай, , 07:49 — REGNUM Власти Китая отчитались о текущей ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 1 октября агентство Синьхуа.

Как сообщили в национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг за все время эпидемии было выявлено 5087 случаев опасной инфекции, из которых 105 оказались смертельными. Из них 4827 человек были выписаны из больниц.

В САР Макао ситуация не меняется уже несколько месяцев. Из 46 заболевших все 46 выздоровели. На Тайване выявлено 514 случаев инфекции, включая семь смертельных. Из больниц выписано 483 человека.

На территории материковой части Китая было выявлено 85 414 случаев опасной инфекции, из которых 4634 оказались смертельными. Из больниц выписано 80 594 человека.