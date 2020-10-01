Вашингтон, , 07:47 — REGNUM Сумма в $800 млн должна быть выплачена родственникам жертв и пострадавшим в результате стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе в американском штате Невада в 2017 году. Такое решение принял суд в США, сообщает агентство Associated Press.

Выплаты в размере $49 млн будет производить компания MGM Resorts, владеющая отелем, из комнаты которого злоумышленник стрелял по толпе. Еще $751 млн выплатит страховая организация, которая сотрудничает с MGM Resorts.

Все деньги будут распределены между более чем 4,4 тысячи человек. Отмечается, что соглашение о выплатах было достигнуто еще год назад, но вступило в силу только после судебного решения.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября 2017 года 64-летний Стивен Пэддок расстрелял толпу на фестивале кантри-музыки Route 91. Погибли 59 человек и 527 получили ранения.

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