Шанхай, Китай, , 07:41 — REGNUM В Шанхае за прошедшие сутки выявлено семь новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 1 октября агентство Синьхуа.

По данным муниципальной комиссии здравоохранения Шанхая, все семь случаев приходятся на граждан Китая. Шестеро прибыли в страну из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Турции, Демократической Республики Конго, Гвинеи и Эфиопии.

Один турист в свое время застрял в Канаде из-за пандемии и вернулся в Шанхай 28 сентября, сообщили в комиссии. Все заболевшие были помещены на лечение. Всего 202 человека, находившихся в тесном контакте с заболевшими, были помещены на карантин.

Всего в городе за все время эпидемии было выявлено 664 случая опасной инфекции, из которых 612 человек выздоровели, еще 52 продолжают получать медицинскую помощь.