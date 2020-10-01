Оренбург, , 07:14 — REGNUM В Оренбурге 30 сентября по итогов рейдовых мероприятий закрыто два объекта: торговый павильон по продаже овощей и фруктов на территории ТК «Север» и ТК «Территория», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Причиной для применения такой меры стало несоблюдение санитарных требований в условиях коронавирусного режима. Напомним, в регионе с 28 сентября губернаторским указом усилен режим — в местах массового пребывания людей должны использоваться средства индивидуальной защиты (маски и перчатки).

На территории торговых комплексов объектов выявлены грубые нарушения. В частности, продавце и покупатели игнорировали использование защитных масок. Кроме того, отсутствовала санобработка помещений, не соблюдалась безопасная дистанция.

По итогам проверок составлены акты и наложены временные ограничения на работу объектов до решения суда. Если юридические лица не устранят нарушения, то им грозит штраф или запрет на деятельность до 90 дней.

До 4 октября по поручению губернатора в Оренбургской области пройдут массовые проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в общественном транспорте, магазинах и на рынках.

Стоит отметить, в Оренбургской области наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Ежедневно выявляют более сотни зараженных коронавирусом граждан.

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