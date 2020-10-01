Абакан, , 07:12 — REGNUM В Хакасии с 1 по 31 октября пройдёт месячник гражданской обороны. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Октябрь в регионе начнётся со штабной тренировки по гражданской обороне. Участники тренировки ликвидируют условную чрезвычайную ситуацию.

Учения пройдут в Черногорске на территории одного из предприятий 2 октября. В том числе будет привлечена техника. Население привлекаться не будет.

По данным управления, цель проведения месячника — привлечение внимания населения к вопросам безопасности и защиты от ЧС природного и техногенного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября в Хакасии проверяют системы оповещения.

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