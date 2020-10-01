Екатеринбург, , 07:08 — REGNUM В Екатеринбурге садоводы лишились участка земли на улице Молодёжи. Вместо неё будут коттеджи, пишут СМИ.

По данным Е1.ru, на этой земле, в саду № 32а, с 1940-х годов трудились работники Уралмашзавода, в том числе и ветераны. Всего было 17 наделов. Но 4 сентября без объявлений о грядущем сносе сюда пришли рабочие и начали уничтожать домики, грядки и теплицы. Людям, многие из которых являются пожилыми, даже не дали толком собраться. «Вышвырнули, как котят», — говорят граждане.

Журналистам стало известно, что администрация Екатеринбурга сдала землю одному из бизнесменов за 5 млн рублей в аренду на 20 лет. При этом садоводы были готовы выкупить участки в собственность. Ранее люди обращались к тогдашнему президенту России Дмитрию Медведеву, а также собирали документы, чтобы узаконить свои участки, но всё это не помогло.

В мэрии Екатеринбурга в свою очередь заявили, что это не они предоставляли данную землю под садоводство. Ранее участок был передан в ведение свердловского областного министерства по управлению государственным имуществом. А 16 сентября состоялся аукцион. Новый владелец земли может строить на ней частные дома.