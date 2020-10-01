Оренбург, , 06:58 — REGNUM В Оренбуржье начнутся проверки использования средств индивидуальной защиты водителями и пассажирами в общественном транспорте и такси, сообщает пресс-служба областного правительства.

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На совещании, где ключевым вопросам являлась тема предотвращения распространения коронавирусной инфекции, перевозчики выразили готовность соблюдать в общественном транспорте требования губернаторского указа губернатора, запрещающего появление людей в местах массового скопления без средств индивидуальной защиты.

Органы исполнительной власти и муниципальные чиновники активизируют работу по выявлению нарушителей. В регионе начинаются рейды. За отсутствие защитной маски водителям и пассажирам грозит штраф до 30 тысяч рублей. В рамках рейдов проверят и режимом регулярной дезинфекции салонов общественного транспорта.

Напомним, из-за ухудшения эпидобстановки с 28 сентября в Оренбуржье ужесточен коронавирусный режим. Кроме обязательного использования масок и перчаток в местах массового пребывания граждан прописан пункт, согласно которому пожилые граждане имеют право покидать свои дома только в случаях необходимости.

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